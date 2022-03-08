Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Близькі до РФ хакери атакували сайти польської армії

Вівторок, 8 березня 2022, 02:17

Напередодні російського вторгнення в Україну, хакери, яких повязують з РФ, масоіво намагалися отримати доступ до польських військових сайтів.

Про це повідомляє Washington Post, посилаючись на заявку корпорації Google.

Це перша спроба отримати доступ до польських військових сайтів, уточнюють у Google. Проте технологічний гігант не знає, чи була якась із спроб успішною.

"Протягом останніх двох тижнів нападна група, відома як Fancy Bear, пов’язана з підрозділом військової розвідки ГРУ Росії, розпочала кілька великих фішингових кампаній проти користувачів української медіа-організації Ukr.net. Електронні листи надходили зі зламаних облікових записів і призвели до фейкової сторінки входу." – відзначають у WP.

"Після вторгнення Росії в Україну білоруська хакерська група Ghostwriter використовувала фішинг для отримання акредитацій українських урядовців та польських військових", - додають автори.

Google підкреслює, що фішингові листи були надіслані з "великої кількості зламаних облікових записів і містять посилання на домени, контрольовані зловмисниками".

Google також повідомила, що виявила китайського "загрозливого учасника" Mustang Panda, який намагався підкинути шкідливе програмне забезпечення "вибраним європейським акторам за допомогою приманки, пов'язаної з вторгненням в Україну.

Нагадаємо, фішинг – це різновид шахрайства в Інтернеті, в якому злочинець видає себе за установу, тим самим намагаючись отримати паролі для входу та номери банківських карток.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Польща кібербезпека

Статті

"Геноцид як зброя Кремля". Виступи України у Суді ООН з деталями позову проти Росії

"Поки я стою перед Судом, українців вбивають... Це питання життя чи смерті українського народу. Тому я закликаю Суд якнайшвидше видати наказ"
7 березня 2022 — Європейська правда

Прихисток у ЄС: що варто знати про правила тимчасового захисту для українців

Хто має право скористатися механізмом ЄС "тимчасового захисту" для громадян України? І як не дати ошукати себе шахраям?
7 березня 2022 — Павло Кравчук, для Європейської правди

10 кроків, як завалити путінський режим у енергетиці

Не всі країни можуть повністю відмовитись від російської нафти чи газу. Однак усі країни можуть поставити Росію останньою в список країн, звідки може здійснюватися імпорт.
6 березня 2022 — DiXi Group