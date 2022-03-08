Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Близкие к РФ хакеры атакуют сайты польской армии

Вторник, 8 марта 2022, 02:17

Накануне российского вторжения в Украину хакеры, которых связывают с РФ, массово пытались получить доступ к польским военным сайтам.

Об этом сообщает Washington Post, ссылаясь на заявку корпорации Google.

Это первая попытка получить доступ к польским военным сайтам, уточняют в Google. Однако технологический гигант не знает, была ли какая-то попытка успешной.

"В последние две недели нападательная группа, известная как Fancy Bear, связанная с подразделением военной разведки ГРУ России, начала несколько крупных фишинговых кампаний против пользователей украинской медиа-организации Ukr.net. Электронные письма поступали из сломанных учетных записей и привели к фейковой странице входа." – отмечают в WP.

"После вторжения России в Украину белорусская хакерская группа Ghostwriter использовала фишинг для получения аккредитаций украинских чиновников и польских военных", – добавляют авторы.

Google подчеркивает, что фишинговые письма были отправлены из "большого количества сломанных аккаунтов и содержат ссылки на домены, контролируемые злоумышленниками".

Google также сообщила, что обнаружила китайского "угрожающего участника" Mustang Panda, пытавшегося подбросить вредоносное программное обеспечение "избранным европейским актерам с помощью приманки, связанной с вторжением в Украину".

Напомним, фишинг – это разновидность мошенничества в Интернете, в котором преступник выдает себя за учреждение, тем самым пытаясь получить пароли для входа и номера банковских карт.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Польша кибербезопасность

Статьи

"Геноцид как оружие Кремля". Выступления Украины в Суде ООН с деталями иска против России

"Пока я стою перед Судом, украинцев убивают... Это вопрос жизни или смерти украинского народа. Поэтому я призываю Суд как можно скорее издать приказ".
7 марта 2022

Убежище в ЕС: что нужно знать о правилах временной защиты для украинцев

Кто имеет право воспользоваться механизмом ЕС временной защиты для граждан Украины? И как не дать обмануть себя мошенникам? (укр.)
7 марта 2022 — Павел Кравчук, для Европейской правды

10 шагов, как завалить путинский режим в энергетике

Не все страны могут полностью отказаться от российской нефти или газа. Однако все страны могут поставить Россию последней в список стран, откуда может поступать импорт (укр.)
6 марта 2022 — DiXi Group