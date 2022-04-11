Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Жовква: Сподіваюся, Угорщині вистачить мудрості не блокувати рух України до ЄС

Понеділок, 11 квітня 2022, 10:57

Заступник глави ОПУ та дипрадник президента Зеленського, відповідальний за євроінтеграцію, Ігор Жовква стверджує, що наразі до Києва не надходили сигнали з Будапешта про намір Віктора Орбана блокувати рух України до ЄС.

Про це він розповів у інтерв’ю "Європейській правді".

"Не було сигналів щодо стримування (зближення України з ЄС), тому відповідно, ми не чекаємо, що буде якийсь деконструктив", - пояснив посадовець.

Жовква нагадав, що у нещодавньому минулому, коли Будапешт блокував діалог України з НАТО, по лінії ЄС подібного блокування не було, всупереч риториці, що лунала від угорських посадовців.

"Тому я б не казав, що Угорщина зараз збирається щось блокувати на європейському треку для України. Принаймні, ми не спостерігаємо таких ознак і сподіваємося, що такого не буде", - заявив він.

Ігор Жовква також повідомив, що провів зустріч з керівництвом угорських організацій в Україні і ті підтримали рух України до членства в ЄС.

Водночас на Банковій незадоволені позицією уряду Орбана з інших питань, передусім тих, які стосуються стримування російської агресії. "Риторика, яка звучала до виборів в Угорщині, була взагалі неприйнятною. Так не говорять з країною-сусідом, яка тим більше знаходиться у стані війни і боронить не лише себе, а й саму Угорщину та всю Європу. На жаль, після виборів риторика суттєвим чином не змінилася", - констатував він.

Представник ОПУ, утім, подякував Угорщині за допомогу біженцям з України.

Повністю пояснення Ігоря Жовкви дивіться у відеоінтерв’ю "Україна отримала документи від ЄС. Коли буде вступ? Чи не заблокує Угорщина?"

Детально про результати парламентських виборів в Угорщині читайте у статті "Антиукраїнський Орбан: що робитиме Угорщина після виборів "під знаком війни"

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Угорщина Вступ до ЄС

Статті

"Наш вступ до ЄС точно буде протягом найближчих років". Інтерв’ю дипрадника Зеленського

Ігор Жовква: "Від моменту заявки, яку подала Україна, до отримання опитувальника пройшло трошки більше місяця. Для ЄС це – космічна швидкість".
11 квітня 2022 — Європейська правда

Фінляндія відмовляється від нейтральності: як агресія РФ штовхає країну до вступу в НАТО

Фінляндія готується стати членом НАТО за швидкою процедурою. Але в Росії вже взялися погрожувати Гельсінкі "заходами у відповідь".
10 квітня 2022 — Марія Ємець, Європейська правда

Російський удар по Макрону: чому у французькі вибори повернулася інтрига

Ефект "гуртування навколо прапора" швидко минув. Відрив Макрона від пропутінської Марін Ле Пен скоротився до рекордно низького рівня.
8 квітня 2022 — Тео Буржері, для Європейської правди