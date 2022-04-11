Жовква: Надеюсь, Венгрии хватит мудрости не блокировать движение Украины в ЕС

Заместитель главы ОПУ и дипсоветник президента Зеленского, ответственный за евроинтеграцию, Игорь Жовква утверждает, что в Киев не поступали сигналы из Будапешта о намерении Виктора Орбана блокировать движение Украины в ЕС.

Об этом он рассказал в интервью "Европейской правде".

"Не было сигналов по сдерживанию (сближения Украины с ЕС), поэтому, соответственно, мы не ждем, что будет какой-то деконструктив", - пояснил чиновник.

Жовква напомнил, что в недавнем прошлом, когда Будапешт блокировал диалог Украины с НАТО, по линии ЕС подобной блокировки не было, вопреки звучавшей риторике от венгерских чиновников.

"Поэтому я бы не говорил, что Венгрия сейчас собирается что-либо блокировать на европейском треке для Украины. По крайней мере, мы не наблюдаем таких признаков и надеемся, что такого не будет", - заявил он.

Игорь Жовква также сообщил, что провел встречу с руководством венгерских организаций в Украине, и те поддержали движение Украины к членству в ЕС.

В то же время на Банковой недовольны позицией правительства Орбана по другим вопросам, прежде всего, касающимся сдерживания российской агрессии. "Риторика, звучавшая до выборов в Венгрии, была вообще неприемлемой. Так не говорят со страной-соседом, которая тем более находится в состоянии войны и защищает не только себя, но и саму Венгрию и всю Европу. К сожалению, после выборов риторика существенным образом не изменилось", - констатировал он.

Представитель ОПУ, впрочем, поблагодарил Венгрию за помощь беженцам из Украины.

Полностью объяснения Игоря Жовквы смотрите в видеоинтервью "Украина получила документы от ЕС. Когда будет вступление? Не заблокирует ли Венгрия?"

Подробно о результатах парламентских выборов в Венгрии читайте в статье Антиукраинский Орбан: что будет делать Венгрия после выборов под знаком войны