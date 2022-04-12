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Російська агресія вдвічі знизить темпи зростання світової торгівлі – СОТ

Вівторок, 12 квітня 2022, 00:22

Війна в Україні не лише створила гуманітарну кризу величезних масштабів, а й підірвала світову економіку.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у новому дослідженні, оприлюдненому на сайті Світової організації торгівлі (СОТ).

Згідно з цим дослідженням, криза цього року має знизити зростання світового ВВП до рівня 3,1% замість очікуваних 3,7%.

Набагато гіршими будуть наслідки для світової торгівлі – якщо наприкінці минулого року СОТ очікувала її зростання у 2022 році на рівні 4,7%, то тепер прогноз переглянуто до 2,4-3%. 

 "Більшість страждань і руйнувань відчуває на собі народ України, але витрати, пов’язані зі скороченням торгівлі та виробництва, швидше за все, відчують люди по всьому світу через зростання цін на продукти харчування та енергоносії та зменшення доступності товарів. експортується Росією та Україною", – зазначається у дослідженні.

"Найбідніші країни стикаються із високими ризиками війни, оскільки вони, як правило, витрачають більшу частину свого доходу на їжу в порівнянні з багатшими країнами, а цк, в свою чергу,  "може вплинути на політичну стабільність" .

У СОТ зазначають, що хоча частки Росії та України у загальному світовому виробництві та торгівлі є відносно невеликими, обидві країни є важливими постачальниками основних товарів, включаючи продукти харчування та енергоносії. За даними СОТ, у 2019 році дві країни зібрали близько 25% світової пшениці, 15% ячменю та 45% соняшнику.

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Війна з РФ СОТ

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