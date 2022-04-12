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Российская агрессия вдвое снизит темпы роста мировой торговли – ВТО

Вторник, 12 апреля 2022, 00:22

Война в Украине не только создала гуманитарный кризис огромных масштабов, но и сильно всколыхнула мировую экономику.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в новом исследовании, обнародованном на сайте Всемирной торговой организации (ВТО).

Согласно этому исследованию, кризис в этом году должен снизить рост мирового ВВП до уровня 3,1% вместо ожидаемых 3,7%.

Гораздо хуже будут последствия для мировой торговли – если в конце прошлого года ВТО ожидала ее роста в 2022 году на уровне 4,7%, то теперь прогноз пересмотрен до 2,4-3%.

"Большинство страданий и разрушений испытывает на себе народ Украины, но затраты, связанные с сокращением торговли и производства, скорее всего, почувствуют люди по всему миру из-за роста цен на продукты питания и энергоносители и уменьшения доступности товаров. экспортируется Россией и Украиной" , – отмечается в исследовании.

"Самые бедные страны сталкиваются с высокими рисками войны, поскольку они, как правило, тратят большую часть своего дохода на еду по сравнению с более богатыми странами, а ЦК, в свою очередь, может повлиять на политическую стабильность".

В ВТО отмечают, что хотя доли России и Украины в общем мировом производстве и торговле относительно невелики, обе страны являются важными поставщиками основных товаров, включая продукты питания и энергоносители. По данным ВТО, в 2019 году две страны собрали около 25% мировой пшеницы, 15% ячменя и 45% подсолнечника.

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Война с РФ ВТО

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