Фінська мережа Hesburger закриє всі ресторани у Росії протягом квітня

Фінська мережа ресторанів швидкого харчування Hesburger закриє всі ресторани в Росії протягом квітня.

Про це йдеться у заяві компанії, пише "Європейська правда".

Компанія повідомляє, що місцевим підприємцям було розіслано повідомлення, в яких йдеться, що вони мають негайно закрити ресторани.

Також наголошується, що побоювання щодо безпеки персоналу та юридичні проблеми уповільнили графік закриття ресторанів.

Фінська мережа також має сім ресторанів у Києві. "Наскільки нам відомо, всі наші українські працівники живі. Ресторани також були зруйновані під час бойових дій. Ми не відкриємо жодного ресторану, поки це не буде повністю безпечним для співробітників та клієнтів", – заявили у компанії.

Раніше фінський виробник телекомунікаційного обладнання Nokia оголосив про вихід з російського ринку.