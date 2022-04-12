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У Латвії збираються побудувати власний СПГ-термінал

Вівторок, 12 квітня 2022, 10:22

У Латвії партії, що формують уряд, концептуально домовилися про будівництво терміналу скрапленого природного газу (СПГ).

Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Криш'яніс Каріньш, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на портал Delfi.

Прем'єр-міністр зазначив, що міністерству економіки доручено провести роботу з потенційними інвесторами, щоб на підставі проведеної оцінки обрати місце та будівельника терміналу. Каріньш зазначив, що це середньостроковий проєкт.

У короткостроковій перспективі Мінекономіки продовжить переговори з Естонією та Фінляндією, щоб наприкінці цього року забезпечити постачання природного газу з майбутнього СПГ-терміналу в Естонії, який може бути збудовано вже цього року.

Також буде продовжено постачання скрапленого газу з Клайпедського терміналу СПГ у Литві, додав Каріньш.

Міністр економіки Яніс Вітенбергс повідомив, що переговори з приватними інвесторами вже ведуться, і ці підприємці повідомили, що латвійський СПГ-термінал може розпочати роботу у 2023-2024 роках.

Перевага запланованого латвійського терміналу в тому, що газ зберігатиметься не в самому терміналі, а в Інчуканському підземному газосховищі, сказав Каріньш.

Міністр економіки наголосив, що міністерство й надалі рухатиметься у бік зниження залежності від викопного палива, тому плануються програми підтримки для переходу комунальних теплових підприємств із викопного палива на місцеві відновлювані джерела енергії, а також програми підтримки підприємців для переорієнтації бізнесу з метою досягнення енергонезалежності.

Нагадаємо, раніше міністерство енергетики Литви повідомило, що з початку квітня литовська газотранспортна система не імпортувала газу з РФ. Тепер усі газові потреби Литви задовольняються завдяки імпорту через СПГ-термінал у Клайпеді.

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Латвія Енергетика

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