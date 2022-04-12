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В Латвии собираются построить собственный СПГ-терминал

Вторник, 12 апреля 2022, 10:22

В Латвии партии, формирующие правительство, концептуально договорились о строительстве терминала сжиженного природного газа (СПГ).

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Премьер-министр отметил, что Минэкономики поручено провести работу с потенциальными инвесторами, чтобы на основании проведенной оценки выбрать место и строителя терминала. Кариньш отметил, что это среднесрочный проект.

В краткосрочной перспективе Минэкономики продолжит переговоры с Эстонией и Финляндией, чтобы в конце этого года обеспечить поставки природного газа из будущего СПГ-терминала в Эстонию, который может быть построен уже в этом году.

Также будут продолжены поставки сжиженного газа из Клайпедского терминала СПГ в Литве, добавил Кариньш.

Министр экономики Янис Виттенбергс сообщил, что переговоры с частными инвесторами уже ведутся, и эти предприниматели сообщили, что латвийский СПГ-терминал может приступить к работе в 2023-2024 годах.

Преимущество запланированного латвийского терминала в том, что газ будет храниться не в самом терминале, а в Инчуканском подземном газохранилище, сказал Кариньш.

Министр экономики подчеркнул, что министерство и дальше будет двигаться в сторону снижения зависимости от ископаемого топлива, поэтому планируются программы поддержки для перехода коммунальных тепловых предприятий из ископаемого топлива на местные возобновляемые источники энергии, а также программы поддержки предпринимателей для переориентации бизнеса с целью достижения энергонезависимости.

Напомним, ранее министерство энергетики Литвы сообщило, что с начала апреля литовская газотранспортная система не импортировала газа из РФ. Теперь все газовые потребности Литвы удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде.

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Латвия Энергетика

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