США відправлять до Словаччини 600 військових, системи ППО і бронемашини

У Словаччину прибудуть щонайменше 600 американських солдатів та висококласні системи оборони у рамках зміцнення східного флангу НАТО.

Про це заявив міністр оборони Ярослав Надь, пише "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Раніше планувалося, що США відправлять до Словаччини лише 40 військовослужбовців. Надь також підтвердив прибуття радара Sentinel 3D, системи ППО Avenger та восьмиколісних бойових машин Stryker.

Колісних бойових машин у словацькій армії не вистачає. У березні уряд оголосив, що Словаччина придбає 76 автомобілів фінського виробництва Patria.

Раніше Словаччина отримала системи ППО Patriot замість С-300, переданих Україні.

Розміщення нових сил ще має бути схвалено урядом. Раніше кабінет Едуарда Гегера вже затвердив присутність близько 2100 солдатів, але нова ситуація передбачає близько 3000 солдатів НАТО. Це перші міжнародні сили, дислоковані у Словаччині.

До вторгнення Росії в Україну уряд не хотів розміщувати в країні війська НАТО, оскільки більшість населення виступала проти такого кроку.

Нагадаємо, 9 квітня Міноборони Словаччини опублікувало офіційне відео, на якому показана підготовка та переміщення дивізіону С-300 в Україну.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер 11 квітня спростував інформацію росіян про те, що надану Україні систему протиповітряної оборони С-300 знищено.

В уряді Словаччини також підтвердили інформацію про перемовини між Братиславою і Києвом щодо продажу самохідних артилерійських установок "Zuzana 2".