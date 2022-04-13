США отправят в Словакию 600 военных, системы ПВО и бронемашины

В Словакию прибудут не менее 600 американских солдат и высококлассные системы обороны в рамках укрепления восточного фланга НАТО.

Об этом заявил министр обороны Ярослав Надь, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Euractiv.

Ранее планировалось, что США отправят в Словакию только 40 военнослужащих. Надь также подтвердил прибытие радара Sentinel 3D, системы ПВО Avenger и восьмиколесных боевых машин Stryker.

Колесных боевых машин у словацкой армии не хватает. В марте правительство объявило, что Словакия приобретет 76 автомобилей финского производства Patria.

Ранее Словакия получила системы ПВО Patriot вместо С-300, передаваемых Украине.

Размещение новых сил еще должно быть одобрено правительством. Ранее кабинет Эдуарда Гегера уже утвердил присутствие около 2100 солдат, но новая ситуация предполагает около 3000 солдат НАТО. Это первые международные силы, дислоцированные в Словакии.

До вторжения России в Украину правительство не хотело размещать в стране войска НАТО, поскольку большинство населения выступало против такого шага.

Напомним, 9 апреля Минобороны Словакии опубликовало официальное видео, на котором показана подготовка и перемещение дивизиона С-300 в Украину.

Премьер-министр Словакии Эдуард Гегер 11 апреля опроверг информацию россиян о том, что предоставленная Украине система противовоздушной обороны С-300 уничтожена.

В правительстве Словакии также подтвердили информацию о переговорах между Братиславой и Киевом о продаже самоходных артиллерийских установок "Zuzana 2".