Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Лише чверть словаків готові воювати за свою країну – опитування

Середа, 13 квітня 2022, 23:49

У випадку війни лише 27,5% словаків були б готові воювати за свою країну.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на actuality, про це кажуть результати опитування, проведеного в період з 31 березня по 7 квітня.

Опитування також показало, що у випадку війни лише 27,5% респондентів були б готові воювати за свою країну. Натомість 37,1% респондентів відповіли негативно, а 35,4% обрали відповідь "не знаю".

Як зазначається, чоловіки (33,5%) були б готові воювати трохи частіше, ніж жінки (21,7%), але чоловіки також частіше відповідали на це запитання негативно. При цьому чоловіки старше 60 років охоче готові воювати за Словаччину, ніж чоловіки до 40 років.

 "Дуже низька готовність воювати за Словаччину може бути пов’язана не лише з низькою довірою до деяких інституцій та державі, а й із певним геополітичним розривом. Історія також є важливим контекстом – у Словаччині ми не маємо традиції героїзувати наші збройні сили, і, на відміну від інших держав чи націй, ми не воювали жодних серйозних збройних конфліктів чи повстань у минулому", – коментує ці данні соціолог Роберт Клобуцький зі Словацької академії наук.

Показовий момент - респонденти, які вважають, що Словаччина має бути геополітично на боці Заходу, а також прихильники членства у НАТО, більш охоче воювати за свою країну.

Натомість менш охоче готові воювати респонденти з університетською освітою менш охоче воюють.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Словаччина

Статті

Вбивство президента Польщі: що показав звіт щодо Смоленської катастрофи 2010 року

Чи причетна РФ до смерті президента Польщі? Це питання знову стало актуальним у сусідній країні після оприлюднення звіту нової слідчої комісії.
13 квітня 2022 — Станіслав Желіховський, Юрій Панченко

"Конфлікти на аутсорсингу": навіщо РФ нова війна на Балканах

Росія намагається реалізувати сценарій нової війни – тепер на Балканах, залучаючи для цього свого союзника, Сербію.
13 квітня 2022 — Наталя Іщенко, для Європейської правди

Допомога зброєю чи вето на вступ в ЄС: чого чекати Україні від виборів у Франції

Макрон трохи радикалізувався і не вірить у можливість діалогу з Росією. Це збільшує шанси на більш жорстку позицію Парижа щодо санкцій і на передачу зброї Україні.
12 квітня 2022 — Юрій Панченко, Європейська правда