Лише чверть словаків готові воювати за свою країну – опитування

У випадку війни лише 27,5% словаків були б готові воювати за свою країну.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на actuality, про це кажуть результати опитування, проведеного в період з 31 березня по 7 квітня.

Опитування також показало, що у випадку війни лише 27,5% респондентів були б готові воювати за свою країну. Натомість 37,1% респондентів відповіли негативно, а 35,4% обрали відповідь "не знаю".

Як зазначається, чоловіки (33,5%) були б готові воювати трохи частіше, ніж жінки (21,7%), але чоловіки також частіше відповідали на це запитання негативно. При цьому чоловіки старше 60 років охоче готові воювати за Словаччину, ніж чоловіки до 40 років.

"Дуже низька готовність воювати за Словаччину може бути пов’язана не лише з низькою довірою до деяких інституцій та державі, а й із певним геополітичним розривом. Історія також є важливим контекстом – у Словаччині ми не маємо традиції героїзувати наші збройні сили, і, на відміну від інших держав чи націй, ми не воювали жодних серйозних збройних конфліктів чи повстань у минулому", – коментує ці данні соціолог Роберт Клобуцький зі Словацької академії наук.

Показовий момент - респонденти, які вважають, що Словаччина має бути геополітично на боці Заходу, а також прихильники членства у НАТО, більш охоче воювати за свою країну.

Натомість менш охоче готові воювати респонденти з університетською освітою менш охоче воюють.