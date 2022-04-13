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Лишь четверть словаков готовы воевать за свою страну – опрос

Среда, 13 апреля 2022, 23:49

В случае войны только 27,5% словаков были бы готовы воевать за свою страну.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на actuality, об этом говорят результаты опроса, проведенного в период с 31 марта по 7 апреля.

Опрос также показал, что в случае войны только 27,5% респондентов готовы были воевать за свою страну. 37,1% респондентов ответили отрицательно, а 35,4% выбрали ответ "не знаю".

Как отмечается, мужчины (33,5%) были бы готовы воевать чуть чаще женщин (21,7%), но мужчины также чаще отвечали на этот вопрос отрицательно. При этом мужчины старше 60 лет готовы воевать за Словакию, чем мужчины до 40 лет.

"Очень низкая готовность воевать за Словакию может быть связана не только с низким доверием к некоторым институтам и государству, но и с определенным геополитическим разрывом. в отличие от других государств или наций, мы не воевали никаких серьезных вооруженных конфликтов или восстаний в прошлом", – комментирует эти данные социолог Роберт Клобуцкий из Словацкой академии наук.

Показательный момент – респонденты, считающие, что Словакия должна быть геополитически на стороне Запада, а также сторонники членства в НАТО, охотнее воевать за свою страну.

Однако менее охотно готовы воевать респонденты с университетским образованием менее охотно воюют.

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Словакия

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