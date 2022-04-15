Північна Македонія видворяє ще шість дипломатів РФ

МЗС Північної Македонії оголосило персонами нон грата ще шістьох російських дипломатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє північномакедонське агентство Meta.

Міністерство закордонних справ повідомило, що сьогодні викликало посла Російської Федерації в країні Сергєя Базнікіна для вручення дипломатичної ноти, якою шістьох дипломатів у посольстві Російської Федерації в Скоп'є визнано персонами нон грата.

У них є п'ять днів, щоб залишити країну.

"За інформацією, отриманою від компетентних органів, зазначені особи здійснювали діяльність, яка суперечить Віденській конвенції про дипломатичні зносини, і протягом наступних п'яти днів мають залишити територію Республіки Північна Македонія", - заявили в МЗС Північної Македонії.

Це вже друге видворення російських дипломатів з Північної Македонії менш ніж за місяць. П'ятьох російських дипломатів вислали 28 березня на тих самих підставах.