Северная Македония выдворяет еще шесть дипломатов РФ

МИД Северной Македонии объявил персонами нон грата еще шестерых российских дипломатов.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает северомакедонское агентство Meta.

Министерство иностранных дел сообщило, что сегодня вызвало посла Российской Федерации в стране Сергея Базникина для вручения дипломатической ноты, которой шесть дипломатов в посольстве Российской Федерации в Скопье признаны персонами нон грата.

У них пять дней, чтобы покинуть страну.

"По информации, полученной от компетентных органов, указанные лица осуществляли деятельность, противоречащую Венской конвенции о дипломатических сношениях, и в течение следующих пяти дней должны покинуть территорию Республики Северная Македония", - заявили в МИДе Северной Македонии.

Это уже второе выдворение российских дипломатов из Северной Македонии менее чем через месяц. Пятерых российских дипломатов выслали 28 марта на тех же основаниях.