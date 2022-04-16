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Словаччина збирається купити турецькі безпілотники Bayraktar 

Субота, 16 квітня 2022, 12:18

Словаччина веде переговори про закупівлю турецьких безпілотників Bayraktar TB2.

Про це заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet Daily News.

"Роботи з придбання безпілотників для словацьких військових продовжуються. Сьогодні були хороші розмови з паном Байрактаром з Туреччини, а також тривають обговорення з іншими виробниками дронів ", – написав Надь у Twitter.

Перевірені в боях безпілотники вже довели свої можливості у Лівії, Сирії та нагірно-карабахському конфлікті. Туреччина також продала Києву кілька партій Bayraktar TB2, які зараз використовуються у війні проти Росії.

Раніше Сербія підтвердила свій намір придбати турецькі бойові безпілотники Bayraktar TB2 для зміцнення оборони країни на тлі напруженості на Балканах та російського вторгнення в Україну.

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Словаччина Туреччина

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