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Вибори у Франції: кого підтримують виборці "бронзового призера" першого туру

Неділя, 17 квітня 2022, 16:32

Лише третина виборців, що проголосували у першому турі за Жана-Люка Меланшона, готова віддати голоси за Еманюеля Макрона.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Figaro, про це свідчать дані опитування, проведеного La France insoumise.

В цифровому опитуванні взяло участь біля 215 тис осіб, що голосували за Меланшона у першому турі.

37,65% з них воліють піти на голосування у другому турі, проте відмовити у підтримці обом кандидатам. Натомість інша третина - 33,4%  готові віддати голоси за чинного президента Еманюеля Макрона.

Ще майже 29% виборців Меланшона не збираються брати участь у другому турі.

Нагадаємо, Жан-Люк Меланшон здобув у першому турі 21,95%, лише мінімально відставши від Марін Ле Пен, яка пройшла у другий тур.

Саме тому позиція його прихильників може стати вирішальною у другому турі.

При цьому сам Меланшон, на відміну від більшості інших кандидатів у президенти, не став напряму підтримувати когось у другому турі.

Натомість, він неодноразово закликав своїх прихильників "не давати жодного голосу Марін Ле Пен".

Попри те, що в останній компанії Ле Пен змінила риторику з націоналістичною на соціальну, в оточенні Меланшону радять "не помилитися щодо соціального обману Ле Пен".

Детальніше про передвиборчі розклади у Франції та вплив цих виборів на відносини з Україною можна  почитати у статтях Допомога зброєю чи вето на вступ в ЄС: чого чекати Україні від виборів у Франції, а також Макрон на тлі війни: як події в Україні впливають на вибори у Франції

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Франція вибори

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