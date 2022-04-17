Выборы во Франции: кого поддерживают избиратели "бронзового призера" первого тура

Лишь треть избирателей, проголосовавших в первом туре за Жана-Люка Меланшона, готова отдать голоса за Эманюэля Макрона.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного La France insoumise.

В цифровом опросе приняло участие около 215 тыс. человек, голосовавших за Меланшона в первом туре.

37,65% из них предпочитают пойти на голосование во втором туре, однако отказать в поддержке обоим кандидатам. А другая треть - 33,4% готовы отдать голоса за действующего президента Эманюэля Макрона.

Еще около 29% избирателей Меланшона не собираются участвовать во втором туре.

Напомним, Жан-Люк Меланшон получил в первом туре 21,95%, лишь минимально отстав от прошедшей во второй тур Марин Ле Пен.

Именно поэтому позиция его поклонников может стать решающей во втором туре.

При этом сам Меланшон, в отличие от большинства других кандидатов в президенты, не стал напрямую поддерживать кого-либо во втором туре.

В то же время, он неоднократно призвал своих поклонников "не давать ни одного голоса Марин Ле Пен".

Несмотря на то, что в последней компании Ле Пен сменила риторику с националистической на социальную, в окружении Меланшона советуют "не прогадать социального обмана Ле Пен".

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