Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Выборы во Франции: кого поддерживают избиратели "бронзового призера" первого тура

Воскресенье, 17 апреля 2022, 16:32

Лишь треть избирателей, проголосовавших в первом туре за Жана-Люка Меланшона, готова отдать голоса за Эманюэля Макрона.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Figaro, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного La France insoumise.

В цифровом опросе приняло участие около 215 тыс. человек, голосовавших за Меланшона в первом туре.

37,65% из них предпочитают пойти на голосование во втором туре, однако отказать в поддержке обоим кандидатам. А другая треть - 33,4% готовы отдать голоса за действующего президента Эманюэля Макрона.

Еще около 29% избирателей Меланшона не собираются участвовать во втором туре.

Напомним, Жан-Люк Меланшон получил в первом туре 21,95%, лишь минимально отстав от прошедшей во второй тур Марин Ле Пен.

Именно поэтому позиция его поклонников может стать решающей во втором туре.

При этом сам Меланшон, в отличие от большинства других кандидатов в президенты, не стал напрямую поддерживать кого-либо во втором туре.

В то же время, он неоднократно призвал своих поклонников "не давать ни одного голоса Марин Ле Пен".

Несмотря на то, что в последней компании Ле Пен сменила риторику с националистической на социальную, в окружении Меланшона советуют "не прогадать социального обмана Ле Пен".

Подробнее о предвыборных расписаниях во Франции и влиянии этих выборов на отношения с Украиной можно почитать в статьях Помощь оружием или вето на вступление в ЕС: чего ждать Украине от выборов во Франции, а также Макрон на фоне войны: как события в Украине влияют на выборы в Франции

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Франция выборы

Статьи

Санкции по-молдавски: чем помогает и что не хочет делать Кишинев во времена агрессии РФ

В Молдове до сих пор осталось шесть Миг-29. Киев попросил Молдову продать эти самолеты – и получил категорический отказ...
17 апреля 2022 — Европейская правда

Преимущества от НАТО: чем опасен для Украины отказ от курса на вступление в Альянс

Отказавшись от курса на членство в НАТО, в случае нового нападения Украина может остаться без поддержки и помощи партнеров (укр.)
15 апреля 2022 — Марианна Фахурдинова, Центр "Нова Європа"

Макрон на фоне войны: как события в Украине влияют на выборы во Франции

С первых дней войны власти, СМИ и население Франции встали на сторону Украины. Как война влияет на ход тамошних выборов и что нужно делать Киеву? (укр.)
15 апреля 2022 — Оксана Митрофанова, Жюльен Плушар, для Европейской правды