На Великдень у Парижі згоріла церква Московського патріархату

У Парижі в неділю, 17 квітня, згоріла дерев'яна церква Святого Серафима Саровського, що належить до Московського патріархату.

Про це пише "Європейська правда".

Як повідомили на парафіяльному сайті храму, пожежа в церкві почалася приблизно о 16 годині у неділю, коли християни східного обряду відзначали Вербну неділю, а західного - Великдень.

У момент пожежі богослужіння в храмі не проводилося, проте вогонь завдав суттєвої шкоди, всередині дерев’яної церкви він знищив майже все. У результаті пожежі ніхто не постраждав.

У понеділок прокуратура Парижа розпочала розслідування за фактом ненавмисного знищення чужого майна шляхом пожежі, повідомляє France blue.

Пріоритетною версією поліція називає випадкове загоряння від свічок.

Triste dimanche de #Pâques pour les fidèles de l’église orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, rue Lecourbe, touchée par un incendie accidentel cet après-midi #Paris15 #pa pic.twitter.com/f9GoW5Mjs6 — Mairie du 15 (@mairie15) April 17, 2022

Настоятель церкви протоієрей Ніколя Чорнокрак у коментарі RFI розповів, що парафія останнім часом не отримувала жодних погроз і ні з ким не конфліктувала. За його словами, у неділю о 16 годині одна людина прийшла для підготовки вечірньої служби, а потім мала піти. При цьому двері церкви залишалися відчиненими.

"Людина, яка готувала храм до служби, запалила там лампадки. Все трапилося протягом 15 хвилин. Коли він пішов, одразу з'явився вогонь. Чи хтось увійшов, чи щось трапилося. Важко визначити: все сталося у дуже короткий час", - зазначив настоятель.

Храм вже почав збирати пожертви на ремонт.

Храм був збудований у 1933 році. У жовтні 2019 року слідом за архієпископом Іоанном (Реннето) парафія, яка раніше перебувала у складі російського екзархату Вселенського патріархату, перейшла до складу РПЦ МП.

Сам митрополит РПЦ в Парижі Іоанн (Реннето) раніше написав відкритий лист російському патріарху Кірілу, закликавши главу Російської православної церкви "підняти голос (…) проти жахливої та безглуздої війни" в Україні і звернутися до політичного керівництва РФ з вимогою її припинити, пише RFI.