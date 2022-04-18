На Пасху в Париже сгорела церковь Московского патриархата

В Париже в воскресенье, 17 апреля, сгорела деревянная церковь Святого Серафима Саровского, принадлежащая Московскому патриархату.

Об этом пишет "Европейская правда".

Как сообщили на приходском сайте храма, пожар в церкви начался примерно в 16 часов в воскресенье, когда христиане восточного обряда отмечали Вербное воскресенье, а западного - Пасху.

В момент пожара богослужение в храме не проводилось, однако огонь причинил существенный ущерб, внутри деревянной церкви он уничтожил почти все. В результате никто не пострадал.

В понедельник прокуратура Парижа приступила к расследованию по факту непреднамеренного уничтожения чужого имущества путем пожара, сообщает France blue.

Приоритетной версией полиция называет случайное возгорание от свечей.

Triste dimanche de #Pâques pour les fidèles de l’église orthodoxe Saint-Séraphin de Sarov, rue Lecourbe, touchée par un incendie accidentel cet après-midi #Paris15 #pa pic.twitter.com/f9GoW5Mjs6 — Mairie du 15 (@mairie15) April 17, 2022

Настоятель церкви протоиерей Николя Чернокрак в комментарии RFI рассказал, что приход в последнее время не получал никаких угроз и ни с кем не конфликтовал. По его словам, в воскресенье в 16 часов один человек пришел для подготовки вечерней службы, а затем должен был уйти. При этом двери церкви оставались открытыми.

"Человек, который готовил храм к службе, зажег там лампадки. Все случилось в течение 15 минут. Когда он ушел, сразу появился огонь. Или кто-то вошел, или что-то случилось. Трудно определить: все произошло очень быстро", - отметил настоятель.

Храм уже начал собирать пожертвования на ремонт.

Храм был построен в 1933 году. В октябре 2019 года вслед за архиепископом Иоанном (Реннето) приход, ранее находившийся в составе российского экзархата Вселенского патриархата, перешел в состав РПЦ МП.

Сам митрополит РПЦ в Париже Иоанн (Реннето) ранее написал открытое письмо российскому патриарху Кириллу, призвав главу Русской православной церкви "поднять голос (…) против ужасной и бессмысленной войны" в Украине и обратиться к политическому руководству РФ с требованием ее прекратить, пишет RFI.