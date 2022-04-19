Пентагон не має інформації, що РФ поцілила в якусь із партій допомоги для України

Пентагон на даний час не має інформації про те, щоб якась із надісланих Україні партій військової допомоги була знищена атаками РФ.

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

Його попросили прокоментувати заяви з Росії про те, що ракетні удари поцілили у склади, де нібито зберігалася зброя від західних союзників. Речник сказав, що не може цього підтвердити.

"Я знаю, що вони завдали ударів по Львову, і в останні дні були удари по Києву. У нас немає повноцінних даних про завдану шкоду, по чому вони цілилися і куди влучили. Наразі у нас немає ніякої інформації про те, щоб у зброю від Заходу цілилися, влучили чи знищили її", - сказав Джон Кірбі.

Нагадаємо, минулого тижня президент США Джо Байден оголосив про додаткову військову допомогу Україні у розмірі 800 мільйонів доларів, включивши до неї важку артилерію напередодні ширшого наступу Росії на сході України.

Наразі Сполучені Штати відправили чотири партії озброєнь у рамках нового пакету.

Українських військових мають почати навчати користуватись цією артилерією найближчими днями.