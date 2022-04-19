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У Пентагона нет информации, что РФ уничтожила какую-то из партий помощи для Украины

Вторник, 19 апреля 2022, 07:36

У Пентагона в настоящее время нет информации о том, чтобы какая-то из присланных Украине партий военной помощи была уничтожена атаками РФ.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны США Джон Кирби.

Его попросили прокомментировать заявления из России о том, что ракетные удары уничтожили склады, где якобы хранилось оружие от западных союзников. Спикер сказал, что не может этого подтвердить.

"Я знаю, что они нанесли удары по Львову, и в последние дни были удары по Киеву. У нас нет полноценных данных о причиненном ущербе, по чему они целились и куда попали. Сейчас у нас нет никакой информации о том, чтобы в оружие от Запада целились, попали или уничтожили его", - сказал Джон Кирби.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о дополнительной военной помощи Украине в размере 800 миллионов долларов, включив в нее тяжелую артиллерию - в преддверии ожидаемого масштабного наступления России на востоке Украины.

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Война с РФ США

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