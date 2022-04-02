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В Естонії повідомили нові деталі про українців-біженців, що в’їздять в країну через РФ

Субота, 2 квітня 2022, 23:11

Серед громадян України, які останнім часом в’їздять на територію Естонії з Росії, є жителі не тільки заблокованого Маріуполя, які виїхали з міста в бік РФ, а й деяких інших. 

Про це повідомляє BBC за коментарем начальника поліції Нарви Індрека Пуві. 

За його словами, минулого тижня до Естонії щоденно в’їздили близько 200 українців-біженців. 

Окрім маріупольців, яким довелося виїздити з міста через територію Росії, є також люди з Херсонщини, Харківщини. Начальник поліції зазначив, що деякі, за їхніми словами, самі прийняли рішення їхати через Росію, тому що не могли виїхати в бік Західної України. "Водночас, були і люди, яких примусово спрямували у Росію і після того дозволили їхати на власний розсуд", - додав він.

Скільки українців прибуло до Естонії через російський кордон за місяць війни, у коментарі не уточнюється. Як випливає зі слів автобусних перевізників, які щоденно курсують між Петербургом та Естонією, українці-біженці останнім часом складають значну частку їхніх пасажирів

Матеріал на цю тему опублікував також естонський портал ERR, цитуючи репортаж "Актуальная камера". Як зазначають у ньому, через Росію в основному їдуть українці з окупованих територій, тому що напрямок на захід через Польщу для них відрізаний лінією фронту. 

Людей приймають та оформлюють у соцслужбі Нарви. Цей соціальний центр почав приймати перших українців з 3 березня, за місяць через нього пройшло близько сотні українців. Загалом у Нарві - вже близько 300 українців, які залишили свої домівки через війну. 

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Війна з РФ Естонія

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