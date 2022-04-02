В Эстонии сообщили новые детали об въезжающих в страну через РФ украинцах-беженцах

Среди граждан Украины, которые в последнее время въезжают на территорию Эстонии из России, есть жители Мариуполя, выехавшие из города в сторону РФ, и других городов, преимущественно с оккупированных территорий.

Об этом сообщает BBC по комментарию начальника полиции Нарвы Индрека Пуви, пишет "Европейская правда".

По его словам, на прошлой неделе в Эстонию ежедневно въезжали около 200 украинцев-беженцев.

Кроме мариупольцев, которым пришлось выезжать из города через территорию России, есть люди с Херсонщины, Харьковщины, Луганщины. Начальник полиции отметил, что некоторые, по их словам, сами приняли решение ехать через Россию, потому что не могли уехать в сторону Западной Украины. "В то же время были и люди, которых принудительно направили в Россию и после того разрешили ехать по собственному усмотрению", - добавил он.

Сколько украинцев прибыло в Эстонию через российскую границу за месяц войны, в комментарии не уточняется. Как следует из слов ежедневно курсирующих между Петербургом и Эстонией автобусных перевозчиков, украинцы-беженцы в последнее время составляют значительную долю их пассажиров.

Материал по этой теме опубликовал также эстонский портал ERR, цитируя репортаж "Актуальная камера". Как отмечают в нем, через Россию в основном едут украинцы с оккупированных территорий, потому что направление на запад через Польшу для них отрезано линией фронта.

Людей принимают и оформляют в соцслужбе Нарвы. Этот социальный центр начал принимать первых украинцев с 3 марта, за месяц через него прошло около сотни украинцев. Всего в Нарве - уже около 300 украинцев, покинувших свои дома из-за войны.