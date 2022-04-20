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Прем'єр Британії закликав Росію зі співчуттям ставитися до полонених британців

Середа, 20 квітня 2022, 15:40

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликав Росію з співчуттям ставитися до британця, який потрапив у полон в Україні, додавши, що той деякий час служив в українській армії і не є найманцем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Відповідаючи на запитання про відео з Айденом Асліном, полоненим британцем, який приєднався до українських морських піхотинців, Джонсон закликав російську державу ставитися до нього "гуманно і співчутливо".

"Хоча... ми активно відмовляємо людей йти на театр конфлікту, я розумію, що він деякий час служив в українських силах, і його становище дуже відрізняється від положення найманця", - сказав Джонсон депутатам.

"Я сподіваюся, що до нього ставляться з турботою та співчуттям" - додав він.

Слід зазначити, що крім Асліна в російському полоні також перебуває інший британець - Шон Піннер.

Напередодні британський міністр заявив, що Лондон "не шукатиме способів, як допомогти Росії" після того, як було запропоновано обміняти двох полонених британських бійців на кума Путіна Віктора Медведчука, затриманого раніше СБУ.

Раніше Шон Піннер і Айден Аслін з'явилися на російському державному телебаченні і попросили обміняти їх на Віктора Медведчука.

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Велика Британія Війна з РФ

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