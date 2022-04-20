Премьер Британии призвал Россию с сочувствием относиться к пленным британцам

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Россию с сочувствием относиться к попавшему в плен в Украине британцу, добавив, что тот некоторое время служил в украинской армии и не является наемником.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Reuters.

Отвечая на вопрос о видео с Айденом Аслином, пленным британцем, присоединившимся к украинским морским пехотинцам, Джонсон призвал российское государство относиться к нему "гуманно и участливо".

"Хотя… мы активно отговариваем людей отправляться на театр боевых действий, я понимаю, что он некоторое время служил в украинских силах, и его положение очень отличается от положения наемника", – сказал Джонсон депутатам.

"Я надеюсь, что к нему отнесутся с заботой и сочувствием", - добавил он.

Следует отметить, что кроме Аслина в российском плену также находится другой британец – Шон Пиннер.

Накануне британский министр заявил, что Лондон "не будет искать способы, как помочь России" после того, как было предложено обменять двух пленных британских бойцов на кума Путина Виктора Медведчука, задержанного ранее СБУ.

Ранее Шон Пиннер и Айден Аслин появились на российском государственном телевидении и попросили обменять их на Виктора Медведчука.