Західні міністри оборони проведуть стратегічну зустріч щодо підтримки України

Наступного тижня міністри оборони країн Заходу проведуть зустріч у Німеччині, на якій планують обговорити підтримку України для зміцнення її обороноздатності у найближчій та довгостроковій перспективі.

Як повідомляє "Європейська правда", оголошення про це розмістив Пентагон.

Речник Джон Кірбі зазначив, що зустріч відбудеться 26 квітня за участі міністрів оборони низки країн, не називаючи кількість. Він зазначив, що список учасників зустрічі ще не фіналізований, але уточнив, що це не тільки країни-члени НАТО.

"Мета зустрічі - зібрати разом зацікавлені сторони зі всього світу для серії зустрічей щодо нагальних оборонних потреб України та - і це критично важливо - щодо того, як забезпечити зміцнення й розвиток безпеки та суверенітету України у довгостроковій перспективі", - розповів речник.

Зокрема, планують обговорити ситуацію на східному фронті України та залучення оборонної промисловості союзників так, щоб забезпечити постійне надходження військової допомоги.

Крім того, зазначив Кірбі, обговорять потреби України після завершення нинішньої війни.

"Частина порядку денного буде про довгострокові оборонні потреби України після цієї війни, і яким може бути це повоєнне становище. Міністр вважає, що починати дискусію про більш довгострокові перспективи не зарано", - розповів він.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Джо Байден оголосив вже третій з початку повномасштабної війни пакет військової допомоги для України на 800 млн доларів.

Як деталізували у Пентагоні, до нього включили тому числі сімдесят дві 155-мм гаубиці і техніку для буксування, 144 тисячі снарядів до них, понад 120 безпілотників. До другого пакета допомоги США увійшли бронетранспортери, артилерійські системи, гелікоптери та безпілотники.