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Западные министры обороны проведут стратегическую встречу по поддержке Украины

Пятница, 22 апреля 2022, 07:53

На следующей неделе министры обороны стран Запада проведут встречу в Германии, на которой планируется обсудить поддержку Украины для укрепления её обороноспособности в ближайшей и долгосрочной перспективе.

Как сообщает "Европейская правда", объявление об этом разместил Пентагон.

Спикер Джон Кирби отметил, что встреча состоится 26 апреля с участием министров обороны ряда стран. Он отметил, что список участников встречи еще не финализирован, но уточнил, что это не только страны-члены НАТО.

"Цель встречи - собрать вместе заинтересованные стороны со всего мира для серии встреч по неотложным оборонным потребностям Украины и - и это критически важно - по поводу того, как обеспечить укрепление и развитие безопасности и суверенитета Украины в долгосрочной перспективе", - рассказал спикер.

В частности, планируется обсудить ситуацию на восточном фронте Украины и привлечение оборонной промышленности союзников так, чтобы обеспечить постоянное поступление военной помощи.

Кроме того, отметил Кирби, обсудят потребности Украины по завершении нынешней войны.

"Часть повестки дня будет о долгосрочных оборонных потребностях Украины после этой войны, и каким может быть это послевоенное положение. Министр считает, что начинать дискуссию о более долгосрочных перспективах не рано", - рассказал он.

Напомним, 21 апреля президент США Джо Байден объявил уже третий с начала полномасштабной войны пакет военной помощи для Украины на 800 млн долларов.

Как детализировали в Пентагоне, в него включили в том числе семьдесят две 155-мм гаубицы и технику для буксиирования, 144 тысячи снарядов к ним, более 120 беспилотников. Во второй пакет помощи США вошли бронетранспортеры, артиллерийские системы, вертолеты и беспилотники.

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