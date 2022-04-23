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Фінляндія скорочує імпорт електроенергії з Росії

Субота, 23 квітня 2022, 11:47

Імпорт електроенергії з Росії до Фінляндії буде обмежено, заявив оператор ліній електропередач Fingrid.

Про це, як пише  "Європейська правда", повідомляє Yle.

Пропускна здатність буде скорочена з нинішніх 1300 до 900 мегават у найближчу неділю, 24 квітня. 

Оператор обґрунтовує своє рішення ризиками для електроенергетичної системи в мінливій геополітичній ситуації.

Крім того, надходження електрики з Росії буде повністю призупинено, коли проходитиме тестування атомного реактора Олкілуото-3. 

Експорт електроенергії з Фінляндії до Росії залишиться на колишньому рівні.

Нагадаємо, раніше Фінляндія через санкції закрила перехід на кордоні з РФ.

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Війна з РФ Фінляндія Росія Енергетика

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