Фінляндія скорочує імпорт електроенергії з Росії
Субота, 23 квітня 2022, 11:47
Імпорт електроенергії з Росії до Фінляндії буде обмежено, заявив оператор ліній електропередач Fingrid.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.
Пропускна здатність буде скорочена з нинішніх 1300 до 900 мегават у найближчу неділю, 24 квітня.
Оператор обґрунтовує своє рішення ризиками для електроенергетичної системи в мінливій геополітичній ситуації.
Крім того, надходження електрики з Росії буде повністю призупинено, коли проходитиме тестування атомного реактора Олкілуото-3.
Експорт електроенергії з Фінляндії до Росії залишиться на колишньому рівні.
Нагадаємо, раніше Фінляндія через санкції закрила перехід на кордоні з РФ.
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