Фінляндія скорочує імпорт електроенергії з Росії

Імпорт електроенергії з Росії до Фінляндії буде обмежено, заявив оператор ліній електропередач Fingrid.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Пропускна здатність буде скорочена з нинішніх 1300 до 900 мегават у найближчу неділю, 24 квітня.

Оператор обґрунтовує своє рішення ризиками для електроенергетичної системи в мінливій геополітичній ситуації.

Крім того, надходження електрики з Росії буде повністю призупинено, коли проходитиме тестування атомного реактора Олкілуото-3.

Експорт електроенергії з Фінляндії до Росії залишиться на колишньому рівні.

Нагадаємо, раніше Фінляндія через санкції закрила перехід на кордоні з РФ.