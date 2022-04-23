Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Финляндия сокращает импорт электроэнергии из России

Суббота, 23 апреля 2022, 11:47

Импорт электроэнергии из России в Финляндию будет ограничен, заявил оператор линий электропередач Fingrid.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Yle.

Пропускная способность будет сокращена с нынешних 1300 до 900 мегаватт в ближайшее воскресенье, 24 апреля.

Оператор обосновывает свое решение рисками для электроэнергетической системы в изменчивой геополитической ситуации.

Кроме того, поступление электричества из России будет полностью приостановлено, когда будет проходить тестирование атомного реактора Олкилуото-3.

Экспорт электроэнергии из Финляндии в Россию останется на прежнем уровне.

Напомним, ранее Финляндия из-за санкций закрыла переход на границе с РФ.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Война с РФ Финляндия Россия Энергетика

Статьи

Виктория Нуланд: в случае ядерного удара Украина не останется в одиночестве

США уже начали снабжать Украину реактивными системами залпового огня. Также государства НАТО помогают ВСУ пополнить авиапарк.
22 апреля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Проблемы у Бориса: почему британскому премьеру грозит отставка

Отставка Бориса Джонсона с должности премьера выглядит очень вероятной. Причина скандала выглядит несерьезно для украинцев, но не для британцев.
22 апреля 2022 — Александр Краев, для Европейской правды

Шарль Мишель: Украине нужно предоставить тяжелое вооружение, это важно и очень срочно

Президент Евросовета: "Не хочу объявлять, какие именно виды вооружения мы планируем предоставить... И я убежден, что Украина победит в этой войне" (укр.)
21 апреля 2022 — Сергей Сидоренко, Европейская правда