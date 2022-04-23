Финляндия сокращает импорт электроэнергии из России
Суббота, 23 апреля 2022, 11:47
Импорт электроэнергии из России в Финляндию будет ограничен, заявил оператор линий электропередач Fingrid.
Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает Yle.
Пропускная способность будет сокращена с нынешних 1300 до 900 мегаватт в ближайшее воскресенье, 24 апреля.
Оператор обосновывает свое решение рисками для электроэнергетической системы в изменчивой геополитической ситуации.
Кроме того, поступление электричества из России будет полностью приостановлено, когда будет проходить тестирование атомного реактора Олкилуото-3.
Экспорт электроэнергии из Финляндии в Россию останется на прежнем уровне.
Напомним, ранее Финляндия из-за санкций закрыла переход на границе с РФ.
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.