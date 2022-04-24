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Вибори у Франції: явка нижча, ніж у попередньому голосуванні

Неділя, 24 квітня 2022, 18:53

Станом на 17 годину за Парижем (18 за Києвом) явка у другому турі президентських виборів у Франції склала 63,23%

Про це повідомляє Figaro із посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ Франції.

Така явка на два бали менше, ніж у на цей час було зафіксовано під час другого туру виборів 2017 році (65,30%).

Також цей показник майже на два пункти менше, ніж у першому турі (65,00%), який пройшов 10 квітня.

Нагадаємо, 24 квітня виборчі дільниці на материковій частині країни відкрилися о 8 годині ранку і працюватимуть до 19:00 або 20:00 залежно від міста. Участь у голосуванні можуть взяти 48,7 млн громадян.

У першому турі Еммануель Макрон набрав найбільше голосів, але і Ле Пен отримала кращий результат, ніж у першому турі 2017 року. 

За результатами останніх соцопитувань, Еммануель Макрон має шанси перемогти у другому турі із суттєвим відривом.

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