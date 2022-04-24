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Выборы во Франции: явка ниже, чем на прошлом голосовании

Воскресенье, 24 апреля 2022, 18:53

По состоянию на 17 часов по Парижу (18 по Киеву) явка во втором туре президентских выборов во Франции составила 63,23%.

Об этом сообщает Figaro со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел Франции.

Такая явка на два балла меньше, чем в это время было зафиксировано во время второго тура выборов 2017 года (65,30%).

Также этот показатель почти на два пункта меньше, чем в первом туре (65,00%), прошедшем 10 апреля.

Избирательные участки на материковой части страны открылись в 8 часов утра и будут работать до 19:00 или 20:00 в зависимости от города. Участие в голосовании могут принять 48,7 млн граждан.

Напомним, в первом туре Эммануэль Макрон набрал больше голосов, но и Ле Пен получила лучший результат, чем в первом туре 2017 года.

По результатам последних соцопросов, у Эммануэля Макрона есть шансы победить во втором туре с существенным отрывом.

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