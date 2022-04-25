Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Прем’єр Болгарії ініціював кампанію зі збору пожертв для України

Понеділок, 25 квітня 2022, 22:19

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков започаткував кампанію зі збору коштів для України і закликав громадян пожертвувати місячну зарплату, як це зробив він.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Facebook.

"Надсилання військової допомоги Україні вимагає як політичної, так і соціальної єдності. У публічному просторі є протилежні думки на цю тему. Я думаю, що настав час перетворити цю громадську енергію на реальні дії" - зазначив Петков.

За його словами, Німеччина, Франція, Італія, Польща, Нідерланди, Австрія, Греція, Швеція, Бельгія, Фінляндія, Данія, Румунія, Норвегія, Хорватія, Чехія, Ірландія, Литва, Люксембург, Естонія, Словенія, Словаччина, Кіпр та Латвія надсилають військову допомогу Україні, але це не призводить до оголошення їм війни.

Петков зазначив, що поки в країні немає політичного консенсусу щодо військової допомоги Україні, можна надати фінансову допомогу, яка буде використана для купівлі боєприпасів.

"Тому я розпочинаю громадську кампанію зі збору фінансових ресурсів для надання українському уряду. Я закликаю кожного громадянина Болгарії, який дійсно хоче допомогти Україні, пожертвувати місячну зарплату, як я. Слова – легкі, справи – важкі, настав час, щоб пости у Facebook стали інструментом для України" - зазначив прем’єр Болгарії і додав номери відповідних рахунків.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков здійснить візит до Києва.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Болгарія

Статті

Тріумф Макрона: яких змін у політиці Франції варто чекати Україні після виборів

Нова перемога Макрона на президентських виборах стала справді історичною. Що змінилося у Франції після президентських виборів? І що це може означати для України?
25 квітня 2022 — Надія Коваль, Юрій Панченко

"Не буде миру на умовах, нав’язаних Путіним". Велике інтерв’ю канцлера Німеччини 

Олаф Шольц: "Має бути мирна угода, яка дозволить Україні захистити себе в майбутньому. А ми озброїмо українців, щоб їхня безпека була гарантована"
24 квітня 2022 — Мелані Аманн та Мартін Кноббе, Der Spiegel

Вікторія Нуланд: у разі ядерного удару Україна не залишиться наодинці

США вже почали постачати Україні реактивні системи залпового вогню. Також держави НАТО допомагають ЗСУ поповнити авіапарк...
22 квітня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда