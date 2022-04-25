Прем’єр Болгарії ініціював кампанію зі збору пожертв для України

Прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков започаткував кампанію зі збору коштів для України і закликав громадян пожертвувати місячну зарплату, як це зробив він.

Про це, як передає "Європейська правда", він написав у Facebook.

"Надсилання військової допомоги Україні вимагає як політичної, так і соціальної єдності. У публічному просторі є протилежні думки на цю тему. Я думаю, що настав час перетворити цю громадську енергію на реальні дії" - зазначив Петков.

За його словами, Німеччина, Франція, Італія, Польща, Нідерланди, Австрія, Греція, Швеція, Бельгія, Фінляндія, Данія, Румунія, Норвегія, Хорватія, Чехія, Ірландія, Литва, Люксембург, Естонія, Словенія, Словаччина, Кіпр та Латвія надсилають військову допомогу Україні, але це не призводить до оголошення їм війни.

Петков зазначив, що поки в країні немає політичного консенсусу щодо військової допомоги Україні, можна надати фінансову допомогу, яка буде використана для купівлі боєприпасів.

"Тому я розпочинаю громадську кампанію зі збору фінансових ресурсів для надання українському уряду. Я закликаю кожного громадянина Болгарії, який дійсно хоче допомогти Україні, пожертвувати місячну зарплату, як я. Слова – легкі, справи – важкі, настав час, щоб пости у Facebook стали інструментом для України" - зазначив прем’єр Болгарії і додав номери відповідних рахунків.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Болгарії Кирил Петков здійснить візит до Києва.