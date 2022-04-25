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Премьер Болгарии инициировал кампанию по сбору пожертвований для Украины

Понедельник, 25 апреля 2022, 22:19

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков основал кампанию по сбору средств для Украины и призвал граждан пожертвовать месячную зарплату, как это сделал он.

Об этом, как передает "Европейская правда", он написал в Facebook.

"Отправка военной помощи Украине требует как политического, так и социального единства. В публичном пространстве есть противоположные мнения на эту тему. Я думаю, что пора превратить эту общественную энергию в реальные действия" - отметил Петков.

По его словам, Германия, Франция, Италия, Польша, Нидерланды, Австрия, Греция, Швеция, Бельгия, Финляндия, Дания, Румыния, Норвегия, Хорватия, Чехия, Ирландия, Литва, Люксембург, Эстония, Словения, Словакия, Кипр и Латвия отправляют военную помощь Украине, но это не приводит к оглашению им войны.

Петков отметил, что пока в стране нет политического консенсуса по военной помощи Украине, можно предоставить финансовую помощь, которая будет использована для покупки боеприпасов.

"Поэтому я начинаю общественную кампанию по сбору финансовых ресурсов для предоставления украинскому правительству. Я призываю каждого гражданина Болгарии, который действительно хочет помочь Украине пожертвовать месячную зарплату, как я. Слова – легкие, дела – трудные, пора, чтобы посты в Facebook стали инструментом для Украины" - отметил премьер Болгарии и добавил номера соответствующих счетов.

Как сообщалось, премьер-министр Болгарии Кирилл Петков совершит визит в Киев.

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