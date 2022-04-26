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Білий дім не виключає санкцій проти Кабаєвої

Вівторок, 26 квітня 2022, 07:17

Речинця Білого дому Джен Псакі заперечила на щоденному брифінгу у понеділок, що США навмисно відтягують санкції проти Аліни Кабаєвої, яку вважають фактичною дружиною президента Росії.

Речницю Білого дому цитує BBC, повідомляє "Європейська правда".

"Ми продовжуємо переглядати санкції. Ніхто не застрахований від наших санкцій", - сказала Псакі, коли її запитали, чому ексгімнастка Кабаєва досі не стала мішенню.

США не вводять санкції проти Кабаєвої через побоювання розлютити Путіна - WSJ

"Звичайно, ми вже наклали санкції на президента Путіна, а також на його дочок та його найближчих соратників, і ми продовжимо їх перегляд", - додала вона.

У США звучать заклики ввести санкції проти 38-річної олімпійської чемпіонки.

Згідно з повідомленням The Wall Street Journal, офіційні особи США призупинили введення санкцій щодо Кабаєвої через побоювання, що Путін розцінить це як особисту атаку, що  може призвести до подальшої ескалації напруги у відносинах між Росією та США.

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Війна з РФ США санкції

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