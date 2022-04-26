Белый дом не исключает санкций против Кабаевой

Представительница Белого дома Джен Псаки опровергла на ежедневном брифинге в понедельник, что США намеренно оттягивают санкции против Алины Кабаевой, считающейся фактической супругой президента России.

Представительницу Белого дома цитирует BBC, сообщает "Европейская правда".

"Мы продолжаем пересматривать санкции. Никто не застрахован от наших санкций", – сказала Псаки, когда ее спросили, почему эксгимнастка Кабаева до сих пор не стала мишенью.

"Конечно, мы уже наложили санкции на президента Путина, а также на его дочерей и ближайших его соратников, и мы продолжим их пересмотр", - добавила она.

В США звучат призывы ввести санкции против 38-летней олимпийской чемпионки.

Согласно сообщению The Wall Street Journal, официальные лица США приостановили введение санкций в отношении Кабаевой из-за опасений, что Путин расценит это как личную атаку, что может привести к дальнейшей эскалации напряжения в отношениях между Россией и США.