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Комітет Палати представників США розгляне законопроєкт про ленд-ліз для України

Середа, 27 квітня 2022, 10:18

Регламентний комітет Палати представників США у середу розгляне законопроєкт про ленд-ліз для України.

Про це повідомляється на сайті комітету, пише "Європейська правда".

Зазначається, що комітет збереться о 14:00 за місцевим часом (о 21:00 за київським) у Капітолії, щоб розглянути акт S. 3522 - Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні (The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).

Сенат США 7 квітня одноголосно ухвалив законопроєкт щодо відновлення програми часів Другої світової війни, яка дозволить президенту Джо Байдену більш ефективно надсилати зброю та інші поставки в Україну на тлі вторгнення Росії.

Сенатори швидко підтримали пропозицію, відому як ленд-ліз, оскільки українські військові довели, що можуть відбиватися від російських військ.

Тепер законопроєкт повинна схвалити Палата представників.

Читайте детальніше - Новий рівень допомоги США: що змінить для України відкриття ленд-лізу

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