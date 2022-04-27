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Комитет Палаты представителей США рассмотрит законопроект о ленд-лизе для Украины

Среда, 27 апреля 2022, 10:18

Регламентный комитет Палаты представителей США в среду рассмотрит законопроект о ленд-лизе для Украины.

Об этом сообщается на сайте комитета, пишет "Европейская правда".

Отмечается, что комитет соберется в 14:00 по местному времени (в 21:00 по киевскому) в Капитолии, чтобы рассмотреть акт S. 3522 - Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине (The Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022).

Сенат США 7 апреля единогласно принял законопроект о возобновлении программы времен Второй мировой войны, которая позволит президенту Джо Байдену более эффективно отправлять оружие и другие поставки в Украину на фоне вторжения России.

Сенаторы быстро поддержали предложение, известное как ленд-лиз, поскольку украинские военные доказали, что могут отбиваться от российских войск.

Теперь законопроект должна одобрить Палата представителей.

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