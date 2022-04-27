Німеччина виділить додаткові 20 мільйонів євро на культурну підтримку України
Федеральний уряд Німеччини хоче інвестувати додаткові 20 мільйонів євро у культурну підтримку та медіа-допомогу Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.
Згідно з рішенням федерального уряду, ця сума передбачена для додаткового бюджету на 2022 рік. За інформацією від середи, кошти спрямовані на те, щоб пом’якшити наслідки війни в Україні.
"З російською загарбницькою війною культура та ідентичність України також підлягає знищенню", - заявила міністр культури Клаудія Рот.
"Тому ми робимо все можливе, щоб захистити українські культурні об’єкти від російської деструктивності" - додала вона.
Також, за її словами, важливо забезпечити незалежне висвітлення, підтримуючи журналістів-біженців у продовженні їхньої роботи в Німеччині.