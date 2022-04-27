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Германия выделит дополнительные 20 миллионов евро на культурную поддержку Украины

Среда, 27 апреля 2022, 22:49

Федеральное правительство Германии хочет инвестировать дополнительные 20 миллионов евро в культурную поддержку и медиа-помощь Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

Согласно решению федерального правительства, эта сумма предусмотрена для дополнительного бюджета на 2022 год. По информации со среды, средства направлены на то, чтобы смягчить последствия войны в Украине.

"С российской захватнической войной культура и идентичность Украины также подлежит уничтожению", – заявила министр культуры Клаудия Рот.

"Поэтому мы делаем все возможное, чтобы оградить украинские культурные объекты от российской деструктивности", - добавила она.

По ее словам, важно обеспечить независимое освещение, поддерживая журналистов-беженцев в продолжении их работы в Германии.

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