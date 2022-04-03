Глава МЗС Греції прибув до Одеси

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас 3 квітня прибув до Одеси із вантажем гуманітарної допомоги.

Про це грецький міністр написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я зустрівся з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Ми обговорили сильну присутність грецької громади в місті в контексті історичних зв’язків еллінізму з Одесою та виклики, з якими вона стикається", – пише він.

Συναντήθηκα με τον Δήμαρχο της Οδησσού Gennadiy Trukhanov. Συζητήσαμε για την ισχυρή παρουσία της ελληνικής ομογένειας στην πόλη, στο πλαίσιο των ιστορικών δεσμών του ελληνισμού με την Οδησσό, και τις προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει. (photos ΑΜΠΕ) pic.twitter.com/3eW6drnw99 — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 3, 2022

Раніше у МЗС Груції повідомляли, що глава міністерства привезе в Україну партію гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше Нікос Дендіас заявляв, що має намір очолити гуманітарну місію до Маріуполя, де проживають тисячі етнічних греків, і який оточений російськими військами.

Втім, домовитися із РФ про організацію гуманітарної місії Греції так і не вдалося.