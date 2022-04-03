Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Глава МЗС Греції прибув до Одеси

Неділя, 3 квітня 2022, 17:50

Міністр закордонних справ Греції Нікос Дендіас  3 квітня прибув до Одеси із вантажем гуманітарної допомоги.

Про це грецький міністр написав на своїй сторінці у Twitter.

"Я зустрівся з мером Одеси Геннадієм Трухановим. Ми обговорили сильну присутність грецької громади в місті в контексті історичних зв’язків еллінізму з Одесою та виклики, з якими вона стикається", – пише він.

Раніше у МЗС Груції повідомляли, що глава міністерства  привезе в Україну партію гуманітарної допомоги.

Нагадаємо, раніше Нікос Дендіас заявляв, що має намір очолити гуманітарну місію до Маріуполя, де проживають тисячі етнічних греків, і який оточений російськими військами.

Втім, домовитися із РФ про організацію гуманітарної місії Греції так і не вдалося.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Греція

Статті

"У Німеччині є розуміння, що Україна буде в ЄС, але це обійдеться дорого". Інтерв'ю Марілуїзе Бек

"Україна – це 40-мільйонна країна, яку зараз руйнує війна. І тому вони замислюються: скільки грошей треба буде влити в Україну з бюджету ЄС?"
3 квітня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Як Росія, тільки в Угорщині: Віктор Орбан стрімко перетворює країну-члена ЄС на автократію

Заморожування багатомільярдних витрат бюджету ЄС для Угорщини мало би прозвучати достатньо голосно навіть для нинішньої угорської автократичної влади. 
2 квітня 2022 — Вікторія Бойко, для Європейської правди

Угорщина проти України та ЄС: як вибори остаточно перетворили Орбана на союзника Росії

3 квітня угорці можуть проголосувати за перетворення Угорщини на європейську Білорусь: державу, очолену автократом, де уряд контролює медіа, але залежить від "Газпрому".
1 квітня 2022 — Сергій Герасимчук, для Європейської правди