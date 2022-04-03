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Глава МИД Греции прибыл в Одессу

Воскресенье, 3 апреля 2022, 17:50

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 3 апреля прибыл в Одессу с грузом гуманитарной помощи.

Об этом греческий министр написал на своей странице в Twitter.

"Я встретился с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Мы обсудили сильное присутствие греческой общины в городе в контексте исторических эллинистических связей с Одессой и вызовы, с которыми она сталкивается", – пишет он.

Ранее в МИДе Груции сообщали, что глава министерства "привезет" в Украину партию гуманитарной помощи.

Напомним, ранее Никос Дендиас заявлял, что намерен возглавить гуманитарную миссию в Мариуполь, где проживают тысячи этнических греков, и окруженный российскими войсками.

Впрочем, договориться с РФ об организации гуманитарной миссии Греции так и не удалось.

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Греция

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