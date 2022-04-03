Глава МИД Греции прибыл в Одессу

Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас 3 апреля прибыл в Одессу с грузом гуманитарной помощи.

Об этом греческий министр написал на своей странице в Twitter.

"Я встретился с мэром Одессы Геннадием Трухановым. Мы обсудили сильное присутствие греческой общины в городе в контексте исторических эллинистических связей с Одессой и вызовы, с которыми она сталкивается", – пишет он.

Συναντήθηκα με τον Δήμαρχο της Οδησσού Gennadiy Trukhanov. Συζητήσαμε για την ισχυρή παρουσία της ελληνικής ομογένειας στην πόλη, στο πλαίσιο των ιστορικών δεσμών του ελληνισμού με την Οδησσό, και τις προκλήσεις που αυτή αντιμετωπίζει. (photos ΑΜΠΕ) pic.twitter.com/3eW6drnw99 — Nikos Dendias (@NikosDendias) April 3, 2022

Ранее в МИДе Груции сообщали, что глава министерства "привезет" в Украину партию гуманитарной помощи.

Напомним, ранее Никос Дендиас заявлял, что намерен возглавить гуманитарную миссию в Мариуполь, где проживают тысячи этнических греков, и окруженный российскими войсками.

Впрочем, договориться с РФ об организации гуманитарной миссии Греции так и не удалось.