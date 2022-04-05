Фінський міністр очікує, що ЄС накладе заборону на російську нафту

Цього тижня ЄС розглядатиме нові санкції проти РФ, включаючи енергетичні.

Як повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Yle, міністр економіки Фінляндії Міка Лінтіля прогнозує, що щонайменше під заборону попаде поставки нафти з РФ.

"Нафта зараз в Україні перетворюється на червону кров",- каже він.

За словами фінського міністра, заміна російської нафти не становить особливої ​​проблеми, оскільки її можна імпортувати з інших країн.

Він уточнює – через війну в Україні ЄС мусить будь-якою ціною призупинити всі енергетичні потоки з РФ, принаймні тимчасово.

"Росію необхідно енергетично ізолювати, бо це єдиний спосіб вплинути на російську економіку настільки сильно, щоб це мало вплив на їхні дії",- стверджує він.

При цьому Міка Лінтіля не приховує – блокування російського енергетичного імпорту призведе до зростання витрат і зниження рівня життя європейців протягом наступних років.

Він також стверджує, що Фінляндія готова самостійно відмовитися від російських енергоресурсів – найближчим часом про це має оголосити уряд країни.

Нагадаємо, за даними WSJ, наразі в ЄС обговорюють альтернативний варіант на заміну ембарго, яке має чимало противників – введення додаткових мит проти російської нафти та вугілля.

Такий крок хоч і не заборонить імпорт з РФ, проте зробить його суттєво дорожчим, стимулювавши європейські країни швидше шукати заміну енергоресурсам із РФ.

Також нагадаємо, що від поставок газу з РФ відмовилися всі три балтійські країни.