Финский министр ожидает, что ЕС наложит запрет на российскую нефть

На этой неделе ЕС будет рассматривать новые санкции против РФ, включая энергетические.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle, министр экономики Финляндии Мика Линтиля прогнозирует, что, по меньшей мере, под запрет попадет поставки нефти из РФ.

"Нефть сейчас в Украине превращается в красную кровь", - говорит он.

По словам финского министра, замена российской нефти не составляет особой проблемы, поскольку ее можно импортировать из других стран.

Он уточняет – из-за войны войны в Украине ЕС должен любой ценой приостановить все энергетические потоки из РФ, по крайней мере, временно.

"Россию необходимо энергетически изолировать, потому что это единственный способ повлиять на российскую экономику настолько сильно, чтобы это оказало влияние на их действия",- утверждает он.

При этом Мика Линтеля не скрывает – блокирование российского энергетического импорта приведет к росту расходов и снижению уровня жизни европейцев в течение следующих лет.

Он также утверждает, что Финляндия готова самостоятельно отказаться от российских энергоресурсов – в ближайшее время должно объявить правительство страны.

Напомним, по данным WSJ, в настоящее время в ЕС обсуждают альтернативный вариант на замену эмбарго, которое имеет немало противников – введение дополнительных пошлин против российской нефти и угля.

Такой шаг хоть и не запретит импорт из РФ, однако сделает его существенно более дорогим, стимулировав европейские страны быстрее искать замену энергоресурсам из РФ.

Также напомним, что от поставок газа из РФ отказались все три балтийских страны.