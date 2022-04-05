Меню
Укр Рус Eng
Укр Рус Eng

Іспанія видворить 25 російських дипломатів після звірств у Бучі

Вівторок, 5 квітня 2022, 14:35

Уряд Іспанії видворить щонайменше 25 російських дипломатів і співробітників посольства РФ в Мадриді.

Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, пише "Європейська правда" з посиланням на El Espanol.

Іспанія відправила десять літаків зі зброєю для України – міністр

Міністр пояснив це тим, що дипломати РФ "несуть загрозу безпеці нашої країни, а також ситуацією", яка спостерігається в містах Буча і Маріуполь.

Раніше до такого кроку уряд Іспанії закликало українське посольство.

"Нестерпні кадри розправи над мирним населенням у Бучі глибоко обурюють нас , воєнні злочини мають бути негайно розслідувані", – сказав Альбарес.

За його словами, що дипломати мають покинути країну у "найближчі дні".

Іспанія витратить 16 млрд євро на подолання впливу війни в Україні на економіку  

В останні дні низка країн ЄС оголосили про видворення російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві.

МЗС Німеччини оголосило про рішення вислати з країни 40 співробітників посольства РФ.  

Після цього про висилку 35 російських дипломатів оголосила Франція.

5 квітня МЗС Данії також оголосило про висилку 15 співробітників російської розвідки, які працювали під прикриттям у посольстві РФ.

Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив про висилку 30 російських дипломатів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Війна з РФ Іспанія Росія

Статті

Наступні після України: як східні члени ЄС готуються до нападу Росії

Більшість країн швидко зробили висновки і вже розпочали працювати над недопущенням сценарію, який має місце в Україні.
5 квітня 2022 — Станіслав Желіховський, для Європейської правди

Антиукраїнський Орбан: що робитиме Угорщина після виборів "під знаком війни"

Наші відносини з Угорщиною вступають у нову фазу. Орбан побачив: антиукраїнська риторика не шкодить його рейтингу і працює на його користь.
4 квітня 2022 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Змусити Росію платити за руйнування: які проблеми доведеться долати Україні

Як Україні отримати відшкодування від РФ за збитки, спричинені війною? І до яких складнощів вже зараз треба бути готовими?
4 квітня 2022 — Іван Городиський, Центр Дністрянського