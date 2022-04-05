Іспанія видворить 25 російських дипломатів після звірств у Бучі
Уряд Іспанії видворить щонайменше 25 російських дипломатів і співробітників посольства РФ в Мадриді.
Про це повідомив міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес, пише "Європейська правда" з посиланням на El Espanol.
Міністр пояснив це тим, що дипломати РФ "несуть загрозу безпеці нашої країни, а також ситуацією", яка спостерігається в містах Буча і Маріуполь.
Раніше до такого кроку уряд Іспанії закликало українське посольство.
"Нестерпні кадри розправи над мирним населенням у Бучі глибоко обурюють нас , воєнні злочини мають бути негайно розслідувані", – сказав Альбарес.
За його словами, що дипломати мають покинути країну у "найближчі дні".
В останні дні низка країн ЄС оголосили про видворення російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві.
МЗС Німеччини оголосило про рішення вислати з країни 40 співробітників посольства РФ.
Після цього про висилку 35 російських дипломатів оголосила Франція.
5 квітня МЗС Данії також оголосило про висилку 15 співробітників російської розвідки, які працювали під прикриттям у посольстві РФ.
Глава МЗС Італії Луїджі Ді Майо заявив про висилку 30 російських дипломатів.