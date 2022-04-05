Испания выдворит 25 российских дипломатов после зверств в Буче

Правительство Испании выдворит не менее 25 российских дипломатов и сотрудников посольства РФ в Мадриде.

Об этом сообщил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес, пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Espanol.

Министр объяснил это тем, что дипломаты РФ "несут угрозу безопасности нашей страны, а также ситуацией", наблюдающейся в городах Буча и Мариуполь.

Ранее к такому шагу правительство Испании призвало украинское посольство.

"Невыносимые кадры расправы над мирным населением в Буче глубоко возмущают нас, военные преступления должны быть немедленно расследованы", - сказал Альбарес.

По его словам, дипломаты должны покинуть страну в "ближайшие дни".

В последние дни ряд стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже.

МИД Германии объявил о решении выслать из страны 40 сотрудников посольства РФ.

После этого о высылке 35 российских дипломатов объявила Франция.

5 апреля МИД Дании также объявил о высылке 15 сотрудников российской разведки, работавших под прикрытием в посольстве РФ.

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо заявил о высылке 30 российских дипломатов.