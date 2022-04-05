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У Будапешті вандали розмалювали написами виставку про війну в Україні

Вівторок, 5 квітня 2022, 14:36

Виставку "Російсько-українська війна зблизька", відкриту у Будапешті тиждень тому, у ніч виборів невідомі розмалювали написами угорською мовою.

Про це повідомляють угорські ЗМІ, серед яких azonnali, 24.hu.

За їхньою інформацією, стенди зі світлинами розмалювали увечері або в ніч виборів. 

 
 

"Посольство України в Угорщини глибоко шоковане пошкодженням фотовиставки "Російсько-українська війна зблизька", яка була відкрита 29 березня на  площі Ж.Моріца. Ми тим більше  вражені, що це пошкодження, за інформацією угорських ЗМІ, відбулося в ніч на 4 квітня – тобто вже після того, як увесь світ мав змогу побачити всі ті жахіття, які залишили після себе російські окупанти в звільнених від них Бучі, Ірпені та Гостомелі", - відреагувала посол України в Угорщині Любов Непоп.

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Як пише Azonnali, відкриття виставки минуло також не дуже спокійно, кілька хуліганів під час офіційних промов викрикували проросійські гасла. 

24.hu зазначає, що в головному відділі поліції Будапешта заявили їм, що не знають про випадок. Районний відділ відкрив провадження за фактом вандалізму після повідомлень у пресі.  

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Війна з РФ Угорщина

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