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В Будапеште вандалы разрисовали надписями выставку о войне в Украине

Вторник, 5 апреля 2022, 14:36

Выставку "Русско-украинская война вблизи", открытую в Будапеште неделю назад, в ночь выборов неизвестные разрисовали надписями на венгерском языке.

Об этом сообщают венгерские СМИ, среди которых azonnali, 24.hu.

По их информации, стенды с фотографиями разрисовали вечером или ночью выборов.

 
 

"Посольство Украины в Венгрии глубоко шокировано повреждением фотовыставки "Российско-украинская война вблизи", которая была открыта 29 марта на площади Ж.Морица. Мы тем более поражены, что это повреждение, по информации венгерских СМИ, произошло в ночь на 4 апреля – то есть уже после того, как весь мир мог увидеть все ужасы, которые оставили после себя российские оккупанты в освобожденных от них Буче, Ирпене и Гостомеле", - отреагировала посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

Как пишет Azonnali, открытие выставки прошло также не слишком спокойно, несколько хулиганов во время официальных речей выкрикивали пророссийские лозунги.

24.hu отмечает, что в главном отделе полиции Будапешта заявили им, что не знают о случившемся. Районный отдел открыл производство по факту вандализма после сообщений в печати.

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Война с РФ Венгрия

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