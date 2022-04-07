Серед країн НАТО нема єдності, як далі діяти щодо Росії - ЗМІ

Зіткнувшись із перспективою того, що війна в Україні буде довгою та виснажливо, країни НАТО розходяться щодо того, як найкраще діяти на наступному її етапі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The New York Times.

Центральноєвропейські країни, такі як Польща та країни Балтії, хочуть повного розриву з Москвою та спроб поставити Росію на коліна, заявили двоє високопоставлених західних чиновників. Вони переживають, що все, що Росія може представити як перемогу, завдасть серйозної шкоди європейській безпеці.

Але інші країни вважають, що Росію неможливо легко підкорити і що результат війни, ймовірно, буде безладним — більше виснажливим припиненням вогню, ніж гучною перемогою. За словами чиновників, такі країни, як Франція, Німеччина та Туреччина, хочуть підтримувати контакти з президентом Росії Владіміром Путіним, незважаючи на звинувачення у воєнних злочинах, скоєних його військами.

Міністри закордонних справ країн НАТО, які зустрілися цього тижня, щоб обговорити, як допомогти Україні, погоджуються в одному важливому питанні: війна ще далека від завершення і воєнні злочини продовжаться, незважаючи на відхід російських військ з Північної України.

"Москва не відмовляється від своїх амбіцій щодо України. Зараз ми бачимо значний відхід військ від Києва для перегрупування, переозброєння та поповнення запасів. І вони зміщують свій фокус на схід" - сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

На це, як вважають чиновники, знадобиться кілька тижнів, оскільки російські війська повертаються до Білорусі для поповнення та реорганізації, а потім мають пробратися зі своїм обладнанням через Росію на схід України.

Як зазначається, навіть якщо війна закінчиться новою лінією зіткнення між російськими та українськими силами, НАТО прагне працювати з Києвом, щоб зробити Україну неперетравною для Росії, як сказав високопоставлений західний чиновник. Справа в тому, щоб озброїти та навчити українців настільки добре, щоб Путін не хотів повторювати спроби захопити Україну, зазначив він.

Нагадаємо, генсек НАТО заявив, що війна Росії проти України може тривати протягом багатьох місяців або навіть років, тому країни НАТО мають розглядати довгострокові плани продовження допомоги Україні та зміцнення власної безпеки.