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Среди стран НАТО нет единства, как дальше действовать по отношению к России - СМИ

Четверг, 7 апреля 2022, 08:38

Столкнувшись с перспективой того, что война в Украине будет долгой и утомительной, страны НАТО расходятся о том, как лучше действовать на следующем ее этапе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The New York Times.

Центральноевропейские страны, такие как Польша и страны Балтии, хотят полного разрыва с Москвой и попыток поставить Россию на колени, заявили два высокопоставленных западных чиновника. Они переживают, что все, что Россия может представить в качестве победы, нанесет серьезный ущерб европейской безопасности.

Но другие страны полагают, что Россию невозможно легко покорить и что исход войны, вероятно, будет беспорядочным — изнурительным прекращением огня, чем громкой победой. По словам чиновников, такие страны как Франция, Германия и Турция хотят поддерживать контакты с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на обвинения в военных преступлениях, совершенных его войсками.

Министры иностранных дел стран НАТО, которые встретились на этой неделе, чтобы обсудить, как помочь Украине, соглашаются в одном важном вопросе: война еще далека от завершения и военные преступления продолжатся, несмотря на уход российских войск из Северной Украины.

"Москва не отказывается от своих амбиций по отношению к Украине. Сейчас мы видим значительный уход от Киева для перегруппировки, перевооружения и пополнения запасов. И они смещают свой фокус на восток", - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На это, как считают чиновники, понадобится несколько недель, поскольку российские войска возвращаются в Беларусь для пополнения и реорганизации, а затем должны пробраться со своим оборудованием через Россию к востоку Украины.

Как отмечается, даже если война закончится новой линией столкновения между российскими и украинскими силами, НАТО стремится работать с Киевом, чтобы сделать Украину непереваримой для России, как сказал высокопоставленный западный чиновник. Дело в том, чтобы вооружить и научить украинцев так хорошо, чтобы Путин не хотел повторять попытки захватить Украину, отметил он.

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Война с РФ Украина-НАТО

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